Чотири нардепи не подали декларацій до НАЗК – "Чесно"

У публічному реєстрі НАЗК відсутні декларації за 2023 рік 11 чинних нардепів ВРУ. Четверо нардепів декларації не подали, а декларації семи народних депутатів вилучили з публічного реєстру.

Про це повідомляє﻿ Рух "Чесно".

Зазначимо, що 31 березня 2024 року закінчилась кампанія декларування за 2023 звітний період. У НАЗК повідомили, що за цей час декларації подали понад 664 тисячі публічних службовців.

Троє нардепів ВРУ, які не подали декларації за 2023 рік — це депутати, які мають підозри у державній зраді — Нестор Шуфрич та Олександр Пономарьов від забороненої ОПЗЖ, а також ексслуга, який наразі є позафракційним Олександр Дубінський. Примітно, що останній досі залишається заступником голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Четвертий нардеп, який не подав декларації за 2023 рік — це мажоритарник з Черкащини, член групи "За майбутнє" Сергій Рудик. Зазначимо, як повідомлялось у ЗМІ, нардеп Рудик з березня 2022 року перебуває на військовій службі.

Декларації ще сімох народних обранців за усю каденцію ВРУ відсутні в реєстрі НАЗК. В агенції Руху "Чесно" пояснили, якщо в реєстрі немає декларацій певної особи, то це означає, що відносно неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу.

В НАЗК також підкреслили, що на підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а й повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично.

Ініціатором вилучення декларацій, поданих суб’єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб ЗСУ. Такі зміни до правил декларування були запроваджені в жовтні минулого року одночасно з рішенням про відкриття реєстру.