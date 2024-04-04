Путін не вірить, що ісламісти могли влаштувати теракт в РФ

Правитель РФ Володимир Путін заявив, що Росія не може бути об'єктом терористичних атак з боку ісламських фундаменталістів, бо в країні начебто існує "міжконфесійна злагода та єдність", повідомляє Українська правда.

"Росія не може бути об'єктом терористичних атак з боку ісламських фундаменталістів. У нас країна, яка демонструє унікальний приклад міжконфесійної злагоди і єдності, міжрелігійної єдності, міжетнічної" , – сказав російський диктатор.

На профспілковому з′їзді Путін почав переконувати, що начебто головною метою замовників теракту у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол" було завдати шкоди єдності держави.

"У зв'язку з цим, звичайно, і судячи з того, що зараз дає слідство, у нас є всі підстави вважати, що головною метою замовників кривавого жахливого терористичного акту в Москві було якраз нанесення шкоди нашій єдності. Інших цілей і не проглядається, їх і немає" , - сказав кремлівський лідер.

Нагадаємо, атака на концертний зал "Крокус Сіті Холл" у підмосковному Красногорську 22 березня стала найсмертоноснішою в РФ за останні 20 років. Група людей відкрила вогонь з автоматичної зброї по відвідувачах концерту, в результаті чого загинуло щонайменше 144 людини.

Відповідальність за стрілянину взяло на себе угрупування "Ісламська держава". Однак Росія вперто продовжує звинувачувати у нападі Україну, не надавши при цьому жодних доказів. Київ рішуче заперечує ці звинувачення.

Кремлівський лідер Володимир Путін визнав, що теракт у "Крокус сіті холі" 22 березня вчинили "радикальні ісламісти", але звинуватив у стрілянині "тих, хто воює з Росією руками київського режиму".

28 березня координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вкотре спростував заяви російського лідера Владіміра Путіна про те, що теракт у Crocus City Hall у Підмосков’ї пов’язаний з Україною.

Напередодні видання The Washington Post з посиланням на неназваних американських чиновників проінформувало, що за два тижні до теракту уряд США повідомив російських чиновників, що "Крокус Сіті Холл" є потенційною ціллю для терористів.