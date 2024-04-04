Прем’єр Румунії заявив, що є прихильником об’єднання з Молдовою

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що є прихильником ідеї об’єднання своєї країни з Молдовою, повідомляє Європейська правда.

За словами Чолаку, об'єднання країн може відбутися або всередині Євросоюзу, або якимось іншим шляхом, однак для цього потрібне бажання громадян Молдови.

"Я також підтримую союз Республіки Молдова з Румунією, мені ніхто не може цього заборонити: це моє право! Я як і раніше вірю в об'єднання Республіки Молдова та Румунії. Що це буде зроблено в рамках ЄС, або що ми знайдемо інший шлях... Однозначно!" , – заявив румунський прем'єр-міністр.

Він зазначив, що Молдова "є стійкою завдяки допомозі Румунії".

"Румуни живуть в Республіці Молдова, такі як і я. Історія вчинила несправедливо… Я не можу змінити минуле, а сьогодення є наслідком минулого. Що я можу зробити разом з вами, так це побудувати майбутнє" , – сказав Чолаку.

Він додав, що в питанні потенційного об’єднання ініціативу має проявити Молдова.