У Києві відновлює роботу ще один вхід до метро "Хрещатик": графік роботи

Сьогодні відновить роботу ще один вестибюль станції метро "Хрещатик", що виходить до вул. Архітектора Городецького, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Відкриття входу від вул. Архітектора Городецького відбудеться сьогодні, 4 квітня о 17:00.

Вестибюль працюватиме для перевезень пасажирів з 05:40 до 22:35.

Нагадаємо, що вихід до вул. Хрещатик працює з 05:40 до 22:35, у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні - з 05:37 до 22:33.

"У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену цілодобово працюють у режимі укриття. На вхід відкриті всі вестибюлі" , - наголосили в КМДА.

Закриття метро у Києві

8 грудня 2023 року на час ремонту перегінного тунелю закрили рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки" у Києві. Обмеження продовжаться протягом пів року. Спочатку планувалося, що ці станції підземки перестануть працювати з 9 грудня.

Ми також повідомляли, що в лютому на вхід зачинили одразу три столичні станції метро. Причиною стало падіння людини на колії.