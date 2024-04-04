Кулеба: Німеччина ініціює негайний пошук систем Patriot для України
Німеччина ініціює негайний пошук усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх до України, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у себе в Twitter.
За його словами, він провів розмову з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок на засіданні ради Україна-НАТО в Брюсселі. Вони обговорили протиповітряну оборону України.
"Я перепросив за те, що зіпсував святковий настрій - день народження НАТО (4 квітня), але я відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова", - сказав Він.
За словами міністра, Німеччина як голова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах "Рамштайну", "негайно ініціювати аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО".
"І що можна зробити, які комбінації побудувати для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну", – додав міністр.
Patriot для України
Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Україні потрібні зенітні Patriot та інші системи протиповітряної оборони, які призначені для захисту життя.
У тому ж числі, 27 березня, реагуючи на обстріл Харкова, Зеленський поставив запитання - чому "Петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо обласного центру.