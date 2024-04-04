Кулеба: Німеччина ініціює негайний пошук систем Patriot для України

Німеччина ініціює негайний пошук усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх до України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба у себе в Twitter.

За його словами, він провів розмову з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок на засіданні ради Україна-НАТО в Брюсселі. Вони обговорили протиповітряну оборону України.

"Я перепросив за те, що зіпсував святковий настрій - день народження НАТО (4 квітня), але я відчував, що потрібно занурити колег у сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова" , - сказав Він.

Together with @ABaerbock we have just attended the NATO-Ukraine council meeting in Brussels. Ukraine’s greatest need right now is to urgently strengthen air defense. I thank Germany and other allies for answering the call and taking action right away. pic.twitter.com/wgfs96Mv9k — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2024

За словами міністра, Німеччина як голова коаліції з протиповітряної оборони, що функціонує в межах "Рамштайну", "негайно ініціювати аналіз усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі систем, батарей Patriot та інших систем ППО".

"І що можна зробити, які комбінації побудувати для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну" , – додав міністр.

Patriot для України

Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Україні потрібні зенітні Patriot та інші системи протиповітряної оборони, які призначені для захисту життя.

У тому ж числі, 27 березня, реагуючи на обстріл Харкова, Зеленський поставив запитання - чому "Петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо обласного центру.