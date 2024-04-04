Кулеба та Блінкен обговорили передачу Україні додаткових систем Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен у Брюсселі обговорили пришвидшення надання Києву додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot на тлі посилення повітряних ударів РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter (X) глави МЗС України Кулеби.

Український міністр зазначив, що у Брюсселі на засіданні ради Україна-НАТО він висловив вдячність американській стороні за надану допомогу з початку повномасштабної агресії Росії.

"Я поінформував міністра Блінкена про посилення повітряного терору Росії проти українських міст і населених пунктів, у тому числі з використанням балістичних ракет, і закликав наших американських партнерів знайти способи якомога швидше забезпечити додаткові системи протиповітряної оборони Patriot" , - написав Кулеба.

Він додав, що держсекретар США Ентоні Блінкен "негайно вжив заходів, щоб відповісти взаємністю на цей заклик".

Крім того, розповів Кулеба, співрозмовники торкнулися питання розблокування фінансування пакетів оборонної допомоги для України з боку Штатів, зокрема ухвалення відповідної ініціативи у Конгресі.

"Ми також обговорили наступні кроки в найближчі дні та тижні, щоб розблокувати додаткову допомогу США для України" , - йдеться в повідомленні глави МЗС України.

Також Кулеба додав, що сьогоднішнє засідання Ради Україна-НАТО продемонструвало, що "всі союзники по НАТО усвідомлюють, наскільки це питання актуальне".

"Ми всі потребуємо, щоб це було вирішено якнайшвидше" , - додав він.

ППО Patriot для України

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти ЗРК Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що країні потрібні зенітні Patriot та інші системи протиповітряної оборони, які призначені для захисту життя.

Також Кулеба 4 квітня на засіданні ради Україна-НАТО заявив, що Німеччина ініціює негайний пошук усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх до України.

Додамо, глава МЗС України також зазначав, що головним меседжем під час засідання Ради Україна-НАТО на рівні голів МЗС в Брюсселі стане надання Києву систем ППО. Зокрема, мова йде про Patriot.