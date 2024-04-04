Катерининську площу у центрі Одеси перейменують на Європейську

Історико-топонімічна комісія Одеси рекомендувала міськраді перейменувати Катерининську вулицю та площу в центрі міста, названих на честь російської імператорки Катерини ІІ. Запропонована назва – площа та вулиця Європейська, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Одеська міська рада у соцмережах.

Відповідне рішення комісія ухвалила у четвер на своєму черговому засіданні.

Також комісія запропонувала перейменувати вулицю Жуковського на вулицю Лесі Українки, а вулицю Буніна - на вулицю Поліцейська (історична назва топоніму).

За інформацією місцевого видання "Думська", на засіданні також обговорювалося перейменування вулиці Пушкінської, але члени комісії не зійшлися в думках щодо цього. Щодо нього ще будуть дискусії.

Як пише видання, "багато в чому так сталося через "принципову позицію" голови муніципального управління культури Івана Ліптуги".

Що передувало:

Наприкінці 2022 року на площі Катерининській знесли пам'ятник Катерині ІІ.