ДСНС: Понад чверть території України забруднена мінами та вибуховими пристроями

Понад чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами. Найгірша ситуація залишається в деокупованих регіонах, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що за два роки сапери виявили та знищили понад 780 000 вибухонебезпечних предметів.

Нині у структурі МВС - в лавах ДСНС, Нацполіції та Національній гвардії - працюють близько 2 000 саперів. Наразі планується збільшити їх кількість до 2800.

"За минулий рік було підготовлено майже 1000 фахівців з розмінування", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ДСНС щоденно залучає близько 400 одиниць різної відповідної техніки.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.

Нещодавно у Харківській області під час робіт з розмінування території підірвалась спецтехніка. Постраждалих внаслідок інциденту не було.