Макрон відповів на заяви РФ про можливу причетність Франції до теракту під Москвою

Президент Франції Еммануель Макрон здивувався озвученим припущенням Кремля про можливість причетності Парижа до нещодавнього теракту у підмосковному ТЦ "Крокус Сіті Хол" (Crocus City Hall), повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє France24.

Так Макрон прокоментував заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу своєму французькому колезі Себастьяну Лекорню під час вчорашньої телефонної розмови, зокрема з черговими бездоказовими закидами щодо "українського сліду" у нападі на концертний зал біля Москви 22 березня, відповідальність за який взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Глава оборонного відомства країни-агресора сказав про те, що Україна "нічого не робить без схвалення своїх західних кураторів", та додав, що "ми сподіваємося, що до цього не причетні французькі спецслужби".

Французький лідер у розмові з журналістами заявив, що такі коментарі російської сторони "справді були дивними та загрозливими, що не є чимось новим".

"Іншими словами, це смішно" , - зазначив Макрон та додав, що подібні висловлювання Росії про те, що Франція "може стояти за цим і що за цим стоять українці" - не мають сенсу і "не відповідають дійсності".

Разом з тим президент Франції додав, що "це маніпуляція інформацією, яка сьогодні є частиною арсеналу воєнних дій Росії".

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 3 квітня, міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню провів бесіду з главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу. Ця розмова між очільниками відомств стала першою з жовтня 2022 року.

Лекорню вчергове засудив нещодавній теракт у підмосковному ТЦ "Крокус Сіті Хол", який скоїли ісламські бойовики. Також він підтвердив, що Париж немає жодної інформації щодо нібито зв'язку цього нападу у РФ з Україною, про що продовжує стверджувати Москва.

Французький міністр закликав російську владу припинити такі спроби перекласти відповідальність на Україну.

Теракт у Підмосков'ї

Раніше повідомлялося, що ввечері 22 березня у російському місті Красногорськ неподалік Москви кілька озброєних чоловіків влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". За останніми даними росіян, внаслідок атаки загинуло 143 людини.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США підтвердили цю інформацію та заперечили причетність до подій України.

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія знала про підготовку теракту щонайменше за місяць.

Крім того, стало відомо, що Іран також попереджав Кремль про небезпеку атаки ісламістів.

Також нагадаємо, ще 7 березня посольство США у Росії опублікувало попередження про те, що в Москві "екстремісти планують атакувати великі зібрання, зокрема концерти" в найближчі 48 годин. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що це "нагадує відвертий шантаж і намір залякати, дестабілізувати суспільство". А директор ФСБ Олександр Бортніков сказав, що США передали їм інформацію "загального характеру".

Додамо, у Держдепі США вважають, що РФ намагається виправдати війну проти України за допомогою теракту.