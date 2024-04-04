У НАТО оцінили можливість масштабного наступу Росії найближчим часом

Розвідувальні дані Північноатлантичного альянсу вказують на повільне просування Росії по лінії фронту, але ставлять під сумнів можливість російських сил здійснити масштабний наступ найближчим часом, повідомляє Європейська правда.

Про це журналістам на умовах анонімності заявив посадовець Альянсу.

За оцінками НАТО, наступальні дії Росії за останні кілька тижнів здебільшого мали тактичний характер. Російські сили продовжують зберігати "значну кількісну перевагу" над Україною в боєприпасах, живій силі та техніці.

"Але наразі росіянам все ще не вистачає боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідних для успішного великого наступу", – додав співрозмовник журналістів.

Він уточнив, що на полі бою в Україні воюють "недоукомплектовані, недосвідчені підрозділи" російських сил, яким наказують "досягати нереальних цілей, виконувати політичні вказівки".

"Тому сумнівно, що російські війська зможуть досягти значного успіху в наступі цієї весни, і вони, швидше за все, не зможуть провести жодної значної наступальної операції без чергової широкомасштабної мобілізації", – підсумував посадовець НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи загрозу нового російського наступу, стверджує, що Росія постійно нарощує військову потужність, і тому для членів Альянсу важливо перейти до довгострокових зобов’язань підтримки України.

У лютому глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що після президентських "виборів" у березні Росія може почати ще один великий наступ в Україні.

Тоді ж аналітики Північноатлантичного альянсу говорили, що вважають нереальним перехід російської армії до наступу в Україні.