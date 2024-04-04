Генштаб: Російські війська 5 разів атакували позиції ЗСУ на лівобережжі Дніпра

За минулу добу на фронті зафіксували 57 бойових зіткнень, загалом, ворог завдав 2 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 4 квітня.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито понад 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку протягом доби ворог, за підтримки авіації, здійснив 3 невдалі спроби атакувати позиції наших військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 5 атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Дослівно: Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських системах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО противника.