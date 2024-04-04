Україна та Угорщина провели онлайн-зустріч: відзначили прогрес у двосторонніх відносинах

Українська та угорська делегації високого рівня провели онлайн-зустріч, на якій обговорили шляхи розв’язання основних питань двостороннього порядку денного, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт президента України.

Українську делегацію очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, тоді як угорську делегацію очолив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Петер Сіярто.

Єрмак зазначив, що з 11 пунктів, які запропонувала угорська сторона, фактично узгодили вже п’ять. У питаннях національних спільнот є узгоджені позиції, які напрацювали та попередньо зафіксували робочі групи.

"Для нас важливо, щоб досягнуті домовленості були не лише узгоджені, а й зафіксовані. Сьогодні буде надана позиція у вигляді конкретних кроків, які бачить українська сторона щодо кожного з блоків питань, які стосуються двосторонніх відносин у частині захисту угорської національної меншини. Ми готові максимально оперативно провести наступну зустріч" , - наголосила віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина.

Також, за результатами переговорів з'явився суттєвий прогрес у розширенні логістичних і транспортних можливостей на спільному кордоні.

Так, у пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань" уже цього місяця почнуть пускати вантажівки без обмеження ваги. Крім того, відкриють новий пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош", що допоможе зменшити черги на кордоні з Угорщиною.

"Нові перспективи на економічному, інфраструктурному, соціальному та інших напрямах дадуть обом нашим країнам змогу стати сильнішими й заможнішими. За кожним із цих напрямів сформовані спільні робочі групи. І вони вже виробили пакет ефективних рішень" , - розповів керівник Офісу президента.

Візит голови МЗС Угорщини в Ужгород

Нагадаємо, що 11 січня голова МЗС Угорщини Петро Сійярто анонсував свій візит до Ужгорода й зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою. Тоді ж він заявив, що переговори також стосуватимуться підготовки до зустрічі прем’єр-міністра Віктора Орбана та президента України Зеленського.

Також Сіярто проінформував й про те, що раніше провів телефонну розмову з Єрмаком під час якої заявив, що зустріч на високому рівні матиме сенс, "якщо це може дати результат".