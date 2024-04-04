Кемерон закликав Європу тиснути на спікера Джонсона по пакету допомоги для України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав своїх європейських колег чинити тиск на спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, щоб той поставив на голосування проєкт з допомогою Україні, повідомляє Європейська правда.

Заяву Кемерона наводить Politico.

"Дуже важливо, щоб ми поговорили телефоном або, як у моєму випадку, особисто зустрілися зі спікером Джонсоном у Палаті представників, щоб домогтися прийняття цього законопроєкту", – сказав британський міністр.

Він переконаний, що європейські міністри закордонних справ мають відіграти в цьому реальну роль.

Кемерон також закликав Європу подвоїти свої зусилля, щоб досягти рівня витрат на оборону в 2% ВВП.

"Нам потрібно – особливо тим, кому не вистачає двох відсотків – зустрітися з їхніми прем'єр-міністрами і президентами і підштовхнути їх до виділення цих коштів", – сказав він.

Нагадаємо, Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Перед цим голова Комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер висловив упевненість, що допомога Україні матиме "переважну підтримку" після повернення Конгресу до роботи 9 квітня, підкресливши обіцянку Джонсона зробити фінансування України пріоритетом після канікул.

Як відомо, схвалення Конгресом США понад 60 млрд доларів допомоги для України наразі блокують республіканці в Палаті представників. Білий дім неодноразово застерігав, що це суттєво шкодить військовим зусиллям Києва на полі бою.