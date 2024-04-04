Зеленський: Посилення ППО для Харківщини, Сумщини, південних регіонів – це нагальна потреба

Президент України Володимир Зеленський поговорив 4 квітня з військовими про те, як дати Харкову більше захисту ППО, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення президента 4 квітня.

"Говорив сьогодні з військовими щодо того, як дати більше захисту Харкову – саме з погляду ППО. Таке ж завдання в усіх наших дипломатів. Посилення ППО для Харкова, усієї Харківщини, Сумщини, південних регіонів – це абсолютно нагальна потреба.

І я дякую кожній країні, кожному лідеру, які зараз у комунікації з нами шукають можливості допомоги. Це абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень – кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію. Продовжимо роботу з партнерами".

Окремо Зеленський заслухав доповідь нового керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка щодо конкретних дій на посаді, конкретної роботи СЗР.

Також глава держави назвав удар по Харкову вночі 4 квітня "підлою російською тактикою".

"Звичайно, протягом дня були необхідні доповіді щодо ситуації в областях. Особлива увага – Харкову, наслідкам російських ударів по місту. Сьогодні через удар "шахедів" по звичайній житловій забудові, на жаль, чотири людини загинули, із них троє – рятувальники нашої ДСНС України. Хлопці прибули на виклик після першого удару, і відбулося друге влучання. Підла російська тактика. Мої співчуття всім рідним і близьким".