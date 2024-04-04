У Міноборони розповіли, коли запустять е-кабінет військовозобов'язаного

Електронний кабінет військовозобов'язаного планується запустити влітку поточного року, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарафону.

"Реєстр "Оберіг" вже працює, він офіційно легалізований, на нього отримана комплексна система захисту інформації, Міністерство оборони наповнило реєстр, ми прибрали дублі, неактуальну інформацію, налагодили взаємодію з шістьма великими державними реєстрами – Державною податковою службою, Державної реєстрації актів цивільного стану, Державної судової адміністрації, Міносвіти, Державної міграційної служби, але якщо ви запитуєте про кабінет, можливість якого вже легалізована позавчора законом 10062, то ми плануємо запустити його влітку 2024 року і працюємо над цим максимально швидко" , — сказала вона.

Вона додала, що дані реєстру "Оберіг" постійно оновлюються.

"Фактично кожен військовозобов’язаний зможе закинути запит через електронний кабінет до інших реєстрів і таким чином поповнити або актуалізувати свої дані в "Оберіг"" , — підкреслила Черногоренко.

За словами заступниці міністра, електронний кабінет кожного військовозобов'язаного буде створено зазделегідь.

"Кабінет буде створений для кожного військовозобов’язаного. Це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але чи користуватись таким електронним кабінетом, чи ні, це буде справа кожного громадянина, громадянки, проте ми віримо, що цей зручний ефективний спосіб взаємодії з державою стане в нагоді кожному і кожній" , — додала вона.

Як повідомлялось, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, яким скорочується призовний вік з 27 до 25 років, а також скасовується статус "обмежено придатний".

Зеленський також підписав закон, який передбачає створення електронного кабінету військовозобов'язаного.