У Харкові пролунали вибухи: росіяни завдають ударів по місту

Мешканці Харкова сьогодні, 4 квітня, увечері почули вибухи. Росіяни обстрілюють місто, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram та мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

За словами мера, у Харкові пролунало кілька вибухів. Він закликав місцевих мешканців перебувати у безпечних місцях.

Тим часом Синєгубов зазначив, що окупанти завдають ударів.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом регулярно обстрілюють Харків. Цілями постійно стають об'єкти цивільної інфраструктури, через що гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Зокрема, сьогодні, 4 квітня, вночі окупанти вдарили "Шахедами" по багатоповерхівках та приватних будинках у Харкові. Внаслідок атаки загинули чотири людини, 12 людей отримали поранення. Серед жертв - троє рятувальників.

Як зазначав нещодавно голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни посилили обстріли не лише Харкова, а й області. Також, за його словами, для атак на обласний центр ворог уперше почав використовувати керовані авіабомби.