Нетаньяху зробив заяву на фоні повідомлень про можливий напад Ірану

Ізраїль зможе себе захистити і діятиме згідно з простим принципом: той, хто нападає на країну або планує напасти, постраждає сам, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

"Роки Іран працює проти нас як безпосередньо, так і через своїх емісарів, і тому Ізраїль працював проти Ірану і його емісарів, як в обороні, так і в нападі" , - заявив Нетаньяху.

За його словами, Ізраїль знає як захистити себе та буде діяти за простим принципом: той, хто заподіє шкоду країні або планує заподіяти - ми заподіємо йому шкоду.

Нагадаємо, що нещодавно ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю. У ЦРУ вважають, що знищення консульства Ірану в Сирії, внаслідок якого загинули десятки високопоставлених іранських чиновників та генералів, ризикує перерости у велику війну в регіоні.

Загострення між Ізраїлем та Іраном

У понеділок, 1 квітня, Ізраїль завдав ракетного удару по столиці Сирії Дамаску. Внаслідок атаки була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Одним із загиблих в атаці виявився старший командир Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Реза Захеді.

Після інциденту, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила призов резервістів для посилення своєї системи протиповітряної оборони.

ЦАХАЛ уже не вперше завдає удари по території Сирії. Так, у грудні ізраїльська армія ліквідувала старшого радника Революційної гвардії Ірану Саєда Разі Мусаві.