У Курську пролунали вибухи і сталася пожежа: в регіоні працює ППО
У російському місті Курськ сьогодні ввечері, 4 квітня, пролунали вибухи і сталася пожежа, в регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони. Причиною називають нібито атаку безпілотників, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram-канал губернатора Курської області Романа Старовойта та місцеві пабліки
Перед тим, як у місті прогриміли вибухи, влада регіону оголосила про небезпеку дронів по області.
Згодом у мережі стали з'являтися кадри із вибухами у Курську. Також у пабліках розповіли про пожежу у районі Центрального ринку міста.
Як заявив курський губернатор, у місті працює ППО. Пізніше він відзвітував про нібито збиття безпілотника, та підтвердив інформацію про пожежу.
"Після збитого БПЛА є спалах у районі Центрального ринку. Оперативні служби виїхали на місце", - йдеться в публікації російського чиновника.
Вибухи в Курську
Нагадаємо, за останні кілька місяців у Росії почастішали вибухи у прикордонних регіонах, нібито через атаки із застосуванням безпілотників. Це, зокрема, фіксувалося у Курську та області. Додамо, що після наступу російських добровольців у березні, обстріли й пожежі регулярно фіксуються також у Бєлгородській та Брянській областях. Крім того, стали частіше відбуватися удари БПЛА по нафтопереробних заводах.
Що стосується самого російського Курська, то місцева влада заявляла про атаку безпілотників також минулої ночі. Тоді у місті були вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Губернатор регіону стверджував про збиття ударних дронів в області.