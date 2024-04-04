Блінкен оцінив прогрес України у впровадженні стандартів НАТО

Україна досягає прогресу на багатьох фронтах, зокрема у сфері безпеки й оборони, а також боротьби з корупцією. Це свідчить про виконання рекомендацій союзників для наближення до стандартів НАТО, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява державного секретаря США Ентоні Блінкена під час брифінгу.

"Впродовж останніх місяців Україна досягла значного прогресу, відтіснивши російський флот в Чорному морі, відкривши шляхи для транспортування зерна по світу", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що Україна залучає дедалі більше приватних інвестицій та мужньо тримає позиції на полі бою. Також країна досягає прогресу у сферах врядування та безпеки, збільшення потенціалу для антикорупційних установ та посилення прозорості й підзвітності щодо наданої військової допомоги.

Держсекретар США наголосив, що це було одним із фокусів уваги зустрічі міністрів країн НАТО в Брюсселі.

"Я думаю, цей прогрес свідчить про те, що Україна сприймає наші рекомендації, рекомендації всіх союзників, та серйозно виконує важку роботу, щоб відповідати високим стандартам НАТО", - зазначив Блінкен.

Він також вкотре наголосив, що майбутнє України - в НАТО.

"Зараз наша мета - створити міст до повноправного членства, запропонувавши додаткову підтримку та кращу взаємодію в умовах, коли Україна проводить реформи, необхідні для приєднання до Альянсу", - додав держсекретар США.

Шлях України до НАТО

30 вересня 2022 року стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

В кінці листопада 2023 року Київ отримав від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада.

Україна на шляху до максимального наближення згідно зі стандартами НАТО. Наразі наша держава знаходиться у відносно кращому політичному стані, ніж деякі країни-члени, яких вже прийняли в Альянс.