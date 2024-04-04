Федоров: Українські інженери розробили новий розвідувальний дрон

Українські фахівці розробили новий розвідувальний дрон WarDog для артилерійських підрозділів, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Фейсбук.

"Дрон може вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією ворожого РЕБ. Система WarDog розвідує, навіть якщо придушено GPS-сигнал, а також в автономному, напівавтономному й ручному режимах польоту. Дрон може працювати до 60 хвилин у повітрі на дистанції до 10 км зі зв’язком та до 30 км у режимі автопілота. Швидкість безпілотника — 12–15 м/с" , — розповідає міністр.

За словами високопосадовця, цей дрон уже активно контрактують у межах проєкту Армія дронів. Безпілотники успішно виконують бойові задачі на Запорізькому та Харківському напрямках. Також WarDog випробовували біля Краматорська — дрон працював в умовах придушування сигналу GPS на висоті вище 50 м.

"Серед переваг WarDog військові відзначають стабільність у польоті попри відсутній сигнал GPS. Тобто дрон стійкий в умовах сильного вітру, а це дає змогу чіткіше тримати картинку в кадрі та фокусі. Завдяки такому фідбеку від військових розробники вдосконалили функціонал БпЛА, щоб "зір артилерії" ставав ще гострішим" , — каже Федоров.

Як інформує міністр, це один із численних дронів, які українці подали через кластер оборонних розробок Brave1.