Курс валют НБУ на 5 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 5 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 4 квітня впав на 18 коп. до 39.0201 за 1 долар.
Євро подорожчав на 8 коп. до 42.3485 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів досяг рівня 49.3624 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 15 коп. до 43.0163 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.8590 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.020 100
|EUR
|Євро
|42.348 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.362 400
|CHF
|Швейцарський франк
|43.016 300
|PLN
|Польський злотий
|9,859 000
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.