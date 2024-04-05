Курс валют НБУ на 5 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 5 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 4 квітня впав на 18 коп. до 39.0201 за 1 долар.

Євро подорожчав на 8 коп. до 42.3485 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 49.3624 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 15 коп. до 43.0163 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.8590 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.020 100 EUR Євро 42.348 500 GBP Фунт стерлінгів 49.362 400 CHF Швейцарський франк 43.016 300 PLN Польський злотий 9,859 000

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.