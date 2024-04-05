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Курс валют НБУ на 5 квітня

Курс валют НБУ на 5 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 5 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 4 квітня впав на 18 коп. до 39.0201 за 1 долар.

Євро подорожчав на 8 коп. до 42.3485 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досяг рівня 49.3624 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 15 коп. до 43.0163 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.8590 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.020 100 --0.1752
EUR Євро 42.348 500 +0.0842
GBP Фунт стерлінгів 49.362 400 +0.0665
CHF Швейцарський франк 43.016 300 --0.1456
PLN Польський злотий 9,859 000 +0.0221

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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