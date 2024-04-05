Ізраїль допустить гуманітарну допомогу в Газу – канцелярія Нетаньягу

Після смертоносного удару по конвою World Central Kitchen і напруженої розмови з президентом США Джо Байденом кабінет безпеки Ізраїлю вирішив поліпшити гуманітарну ситуацію в Секторі Гази.﻿﻿ Про це заявили у канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, повідомляє Українська правда.

Ізраїль тимчасово відкриє порт Ашдод для гуманітарних поставок і відкриє перехід Ерез на півночі Сектора Гази.

"Збільшення допомоги дозволить запобігти гуманітарній кризі і має вирішальне значення для забезпечення продовження бойових дій і досягнення цілей війни" , – сказав ізраїльський прем'єр.

Ці кроки привітав Білий дім, який закликав Ізраїль негайно їх виконати.