ППО знищила всі 13 "Шахедів", якими атакували росіяни – Повітряні сили
У ніч на 5 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed, а також зенітними та балістичними ракетами. Сили ППО знищили 13 "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Шахеди" росіяни запустили з мису Чауда в окупованому Криму. Також вдарили по Україні двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків – Бєлгородська область РФ).
"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 "Шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях", – йдеться в повідомленні.