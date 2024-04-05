ППО знищила всі 13 "Шахедів", якими атакували росіяни – Повітряні сили

У ніч на 5 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed, а також зенітними та балістичними ракетами. Сили ППО знищили 13 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Шахеди" росіяни запустили з мису Чауда в окупованому Криму. Також вдарили по Україні двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків – Бєлгородська область РФ).