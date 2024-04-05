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ППО знищила всі 13 "Шахедів", якими атакували росіяни – Повітряні сили

ППО знищила всі 13 "Шахедів", якими атакували росіяни – Повітряні сили
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 5 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed, а також зенітними та балістичними ракетами. Сили ППО знищили 13 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Шахеди" росіяни запустили з мису Чауда в окупованому Криму. Також вдарили по Україні двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків – Бєлгородська область РФ).

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 "Шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях", – йдеться в повідомленні.

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