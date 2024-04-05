США перевіряють, чи використовував Ізраїль ШІ для визначення цілей у Газі

Сполучені Штати вивчають повідомлення про те, що ізраїльські військові використовують штучний інтелект для визначення цілей бомбардувань у секторі Газа.﻿ Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

За його словами, Білий дім поки що не має доказів використання армією Ізраїлю технології штучного інтелекту, але повідомлення, опубліковані в ЗМІ, обов'язково будуть ретельно перевірені.

У повідомленнях ЗМІ йдеться, що ізраїльська армія помітила десятки тисяч мешканців Гази як таких, які підозрюються у вбивстві, використовуючи систему штучного інтелекту за мінімального людського контролю.

За даними дослідників, ізраїльська армія розробила програму на основі штучного інтелекту, відому як "Лаванда".

За словами шести офіцерів ізраїльської розвідки, які всі служили в армії під час нинішньої війни у Секторі Газа та безпосередньо брали участь у використанні ШІ для створення цілей для вбивства, "Лаванда" відіграла центральну роль у бомбардуваннях Сектору Газа.

Сили оборони Ізраїлю заперечують, що штучний інтелект використовувався виявлення підозрюваних.

"ЦАХАЛ не використовує систему штучного інтелекту, яка ідентифікує бойовиків-терористів і не намагається передбачити, чи є людина терористом. Інформаційні системи – це лише інструменти для аналітиків у процесі ідентифікації цілей" , - йдеться в заяві ЦАХАЛу.

Представники ЦАХАЛу також додали, що їхні внутрішні документи зобов'язують аналітиків проводити незалежні дослідження, під час яких вони перевіряють, чи відповідають цілі визначенням відповідно до міжнародного права та ізраїльських керівних принципів.