Білий дім веде непублічні переговори з Джонсоном для допомоги Україні – ЗМІ

Помічники президента США Джо Байдена намагаються непублічно переконати спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування пакет допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів. Про це Politico розповіли посадовці адміністрації президента США на умовах анонімності, повідомляє Європейська правда.

За словами джерел, Білий дім підтримував контакти з офісом Джонсона щодо допомоги Україні протягом двотижневих канікул у Конгресі, де Байден та його команда утрималися від агресивної атаки на спікера, щоб той мав простір для маневру через тиск на нього радикальних республіканців.

У матеріалі йдеться, що попри все своє розчарування повільними темпами роботи в Палаті представників, представники адміністрації президента сподіваються, що їхній підхід може допомогти тому, щоб Конгрес почав працювати над пакетом допомоги пізніше цього місяця.

Politico зазначає, що поки незрозуміло, як виглядатиме цей остаточний пакет, але основна увага Білого дому продовжує зосереджуватися на тому, щоб переконати Джонсона в нагальності надання допомоги Україні.

Представники Білого дому стверджують, що внесення поправок до законопроєкту на підтримку Києва, який ухвалив Сенат, лише відтермінує надання допомоги, враховуючи час, необхідний для розробки проєкту та його проходження в Палаті представників, а згодом повернення зміненого законопроєкту до Сенату.

Але вони також не відкидають думки, пише видання, що Джонсону, можливо, доведеться знайти якесь прикриття, щоб внести схвалений Сенатом пакет допомоги на розгляд Палати представників – чи то видимість політичної перемоги, чи то просто впевненість у тому, що, якщо він покладатиметься на голоси демократів при ухваленні закону, це не коштуватиме йому роботи.

Раніше ЗМІ повідомили, що голосування у Палаті представників США щодо допомоги Україні навряд чи відбудеться щонайменше до середини квітня, а можливо, і пізніше, оскільки спікер Майк Джонсон все ще шукає шляхи пом'якшення опозиції з боку радикальних республіканців.