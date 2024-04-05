РФ за добу втратила майже 900 військових, 50 артсистем та 73 бронемашини – Генштаб
За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 860 військових, 73 бронемашини, 50 артсистем, 30 безпілотників, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 445 900 (+860) осіб,
- танків ‒ 7 033 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 459 (+73) од,
- артилерійських систем – 11 221 (+50) од,
- РСЗВ – 1029 (+3) од,
- засобів ППО ‒ 747 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8 847 (+30),
- крилатих ракет ‒ 2059 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 922 (+61) од,
- спеціальної техніки ‒ 1 849 (+4).