РФ за добу втратила майже 900 військових, 50 артсистем та 73 бронемашини – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 860 військових, 73 бронемашини, 50 артсистем, 30 безпілотників, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.24 орієнтовно склали: