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РФ за добу втратила майже 900 військових, 50 артсистем та 73 бронемашини – Генштаб

РФ за добу втратила майже 900 військових, 50 артсистем та 73 бронемашини – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 860 військових, 73 бронемашини, 50 артсистем, 30 безпілотників, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 445 900 (+860) осіб,
  • танків ‒ 7 033 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 459 (+73) од,
  • артилерійських систем – 11 221 (+50) од,
  • РСЗВ – 1029 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 747 (+1) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8 847 (+30),
  • крилатих ракет ‒ 2059 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 922 (+61) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1 849 (+4).

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