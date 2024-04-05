Білий дім закликав РФ підтримати заборону на ядерну зброю в космосі

Росія повинна підтримати проєкт резолюції Ради Безпеки ООН щодо заборони на розміщення ядерної зброї у космосі, інакше це поставить під сумнів слова президента РФ Володимира Путіна про те, що Москва не має наміру виводити на орбіту будь-яку зброю масового ураження. Про це на брифінгу заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

Він зазначив, що відповідну резолюцію США планують винести на голосування під час засідання у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку на початку наступного тижня.

Кірбі додав, що "голосування має бути простим", адже Договір про космос, який набув чинності 1967 року, підписали понад 130 країн, включно з Росією і Китаєм.

Цей договір, нагадав Кірбі, забороняє розгортання на орбіті "ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження."

"Ми чули, як президент Путін казав, що Росія не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі. Тож ми з нетерпінням очікуємо, що Росія проголосує за цю резолюцію. Не повинно бути причин, чому б цього не зробити. А якщо ні, то я вважаю, це повинно викликати певні дійсно законні запитання до Путіна про те, якими є його справжні наміри" , – сказав Кірбі.

Як повідомляло видання The Guardian, 18-го березня посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що США і Японія підготували проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, що закликає всі країни не розміщувати й не розробляти ядерну зброю в космосі, зазначивши, що "будь-яке розміщення ядерної зброї на орбіті навколо Землі було б безпрецедентним, небезпечним і неприйнятним".

Відповідну резолюцію підготували після того, як Білий дім підтвердив, що Росія розробляє протисупутникову зброю. Про це 15 лютого на брифінгу в Білому домі заявив Джон Кірбі, зазначивши, що наразі зброя не несе безпосередньої загрози.