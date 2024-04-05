Нічна атаку "Шахедів": в Силах оборони розповіли деталі

Під час нічної атаки війська РФ кількома хвилями ударних дронів атакували з півдня. "Шахеди" заходили як через тимчасово окуповану лівобережну Херсонщину, так і з акваторії Чорного моря.

Про це повідомили﻿ Сили оборони півдня України.

Зазначається, що перша хвиля атаки була спрямована на Запоріжжя і Дніпропетровщину. Упродовж двох годин сили ППО збили 9 безпілотників: 2 на Дніпропетровщині і 7 в Запорізькій області.

"Ворог знов прокладає маршрути через житлові квартали мирних населених пунктів, внаслідок чого уламки збитих дронів спричинили пошкодження кількох приватних будинків та господарчих споруд у Запорізькому районі. Люди не постраждали" , – повідомили в Силах оборони.

В наступній хвилі ворог стрімко атакував Одещину, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Протягом півгодинної роботи ППО всі 4 дрони були збиті.