У Пентагоні прокоментували "дружбу" Росії та Китаю: Продовжуємо стежимо

Китай та Росія - це суверенні держави, тому самостійно ухвалюють рішення, з ким співпрацювати. Але США стежать за ситуацією.﻿ Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Кожна з націй, які ви виділили, є суверенною нацією. І вони будуть приймати рішення про те, з ким їм співпрацювати, а з ким ні" , - сказав він.

Райдер наголосив, що проблеми виникають тоді, коли співпрацю сторін перестає у зловмисну діяльність. Тому США продовжують стежити за "дружбою" між Москвою та Пекіном.

"Там, де це стає проблемою, ми починаємо бачити зловмисну ​​діяльність у плані надання Росії, наприклад, можливостей, які вона потім своєю чергою використовує для нападу на Україну. Тож знову ж таки, ми продовжуватимемо уважно стежити за цим" , - заявив речник Пентагону.

Варто зазначити, що Китай намагається триматися нібито нейтралітету у війні Росії проти України. Проте Пекін не засудив Москву, продовжує економічну співпрацю з нею.

Президент Володимир Зеленський також заявляв, що Китай відіграє велику роль у світі, тому Україна хоче, щоб ця країна була залучена до формули миру. Пекін поки не погодився, але китайська влада не критикує українську формулу.