У НАТО прокоментували можливість відновлення військових навчань в Україні

Питання про можливе відновлення навчань українських військових на території України наразі не перебуває на порядку денному в НАТО. Про це журналістам на умовах анонімності розповів посадовець Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Коментуючи дискусії про поновлення навчань військових у межах України, співрозмовник з НАТО зазначив: "Наразі це не стоїть на порядку денному" .

Він відмовився коментувати окремі заяви лідерів держав-членів НАТО, але підкреслив, що існують інші сфери співпраці – як військові, так і політичні – в яких Київ веде діалог із Альянсом і отримує допомогу.

"І дозвольте мені додати, що наразі немає жодних планів щодо відправки військ в Україну в будь-якому вигляді та будь-якій формі" , – додав посадовець.

Минулого місяця міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що місії з навчання українських військовослужбовців мають відбуватись в Україні, позаяк це допоможе Києву виграти час і спростити логістику.

Ця заява пролунала на тлі позиції французького президента Емманюеля Макрона про те, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.