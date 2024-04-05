В ОП очікують на рішення Конгресу щодо допомоги Україні у квітні

В Офісі президента вважають, що Україна наближається до критичного моменту. Тому очікують, що Конгрес США ухвалить рішення про фінансування допомоги Україні у квітні.﻿ Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Politico, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Як зазначає видання, Єрмак після чергової розмови з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном залишився впевненим, що допомога зрештою буде схвалена.

Він не уточнив, коли саме це станеться, але виловив впевненість, що Конгрес ухвалить рішення найближчим часом.

"Тим часом це коштує нам життів, і я дуже сподіваюся, що цього місяця буде ухвалено, тому що Україна наближається до критичного моменту" , - заявив Єрмак.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Він не виносить законопроєкт на розгляд нижньої палати Конгресу.

Як пише Bloomberg, голосування у Конгресі США щодо допомоги Україні можуть відкласти на кілька тижнів. Видання вважає, що рішення до середини квітні не буде.