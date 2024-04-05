З початку року в "Дії" відкрили рекордну кількість ФОПів

За перші три місяці 2024 року через "Дію" відкрили 57 665 нових бізнесів.

Про це повідомив﻿ віцепрем‘єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як відкривали ФОПи у першому кварталі в попередні роки:

2024 рік — 57 665;

2023 рік — 40 713;

2022 рік — 28 849.

"Підприємцями у 2024 частіше стають жінки: 58% проти 42% чоловіків. До речі, у нас є програма "Відважна 2.0" — для українок, які починають власну справу або вже мають мале підприємство й хочуть знайти шляхи для його розвитку" , – зазначив Федоров.

Всього з травня 2021 року, коли запустили найшвидшу у світі автоматичну реєстрацію ФОП, українці відкрили 535 021 новий бізнес.