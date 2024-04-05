Обстріли на Донеччині: у Нью-Йорку загинули двоє людей

Внаслідок обстрілів Нью-Йорка на Донеччині загинуло двоє людей.

Про це повідомили﻿ у Донецькій ОВА.

"У Нью-Йорку 2 людини загинули і 2 поранено, пошкоджено 37 будинків і 2 адмінбудівлі" , – йдеться у повідомленні.

У Лимані пошкоджено будинок. У Миколаївці Костянтинівської громади поранено людину, пошкоджено 4 будинки.

У Часовоярській громаді пошкоджені 14 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, промислова будівля, інфраструктурний об'єкт і 2 нежитлові приміщення. У Сіверську пошкоджено 2 нежитлові будівлі.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 394 людини, у тому числі 18 дітей.