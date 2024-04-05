Україна відновила контейнерні перевезення з одеських портів

До одного з портів Великої Одеси - Чорноморськ - 3 квітня морським коридором пройшов перший контейнеровоз за час великої війни. 4 квітня судно вже вирушило у зворотний шлях до Констанци (Румунія), повідомляє Економічна правда.

Першим контейнеровозом, що пройшов українським морським коридором стало судно T Mare під прапором Панами.

Зазначається, що поки це не повноцінне спеціалізоване судно, а так званий фідер, який здійснює чартерні рейси між Констанцією та портами Великої Одеси.

Контейнерні перевезення раніше в обмеженому обсязі здійснювалися через дунайські порти Одеської області, але з сьогоднішнього дня вони значно зростуть.