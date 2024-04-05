Литва планує купити приблизно 3 тисячі FPV-дронів для ЗСУ

Литва планує закупити близько 3 тисяч FPV-дронів місцевого виробництва для передачі українським військовим. Про це прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте сказала на пресконференції з українським прем’єром Денисом Шмигалем, повідомляє Європейська правда.

Шимоніте нагадала, що на сьогодні Литва надала Україні понад 1 млрд євро допомоги, половина з якої – військова.

"Ми маємо і надалі допомагати українським військовим на фронті, тому Литва віддала 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів. Ми також домовилися з міністром національної оборони про те, що Литва незабаром закупить приблизно за 2 млн євро близько 3 тисяч литовських безпілотників FPV" , – сказала прем'єрка Литви.

Вона висловила сподівання, що ці безпілотники прибудуть на фронт ще цього року.

Як повідомлялося, у п’ятницю прем’єр Денис Шмигаль перебуває з візитом у Литві.﻿ Напередодні він відвідав Латвію. Під час візиту стало відомо, що Латвія готує новий пакет військової допомоги для України, а також передасть перші дрони в межах "коаліції дронів" та зробить свій фінансовий внесок у чеську ініціативу, яка передбачає закупівлю боєприпасів для України.