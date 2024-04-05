Один з енергоблоків АЕС вивели на ремонт – "Укренерго"
Один з енергоблоків атомних електростанцій вивели на плановий ремонт.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
"Виведено в плановий ремонт один енергоблок на атомній станції", – йдеться в повідомленні.
Ситуація в енергетиці
Зазначається, що на ранок знеструмлено 408 населених пунктів.Через бойові дії: є знеструмлення в Донецькій, Запорізький, Сумській, Харківській, Херсонській областях.Через технічні пошкодження: є знеструмлення в Дніпропетровській, Сумській областях.
Імпорт електроенергії здійснювався здебільшого в ранкові та вечірні години з Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Загальним обсягом 6 776 МВТ*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 362 МВт. Експорт не запланований.