Один з енергоблоків АЕС вивели на ремонт – "Укренерго"

Один з енергоблоків атомних електростанцій вивели на плановий ремонт.

Про це повідомили﻿ в НЕК "Укренерго".

"Виведено в плановий ремонт один енергоблок на атомній станції" , – йдеться в повідомленні.

Ситуація в енергетиці

Зазначається, що на ранок знеструмлено 408 населених пунктів.Через бойові дії: є знеструмлення в Донецькій, Запорізький, Сумській, Харківській, Херсонській областях.Через технічні пошкодження: є знеструмлення в Дніпропетровській, Сумській областях.

Імпорт електроенергії здійснювався здебільшого в ранкові та вечірні години з Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Загальним обсягом 6 776 МВТ*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 362 МВт. Експорт не запланований.