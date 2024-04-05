ЄС надасть Вірменії грантів на 270 млн євро – фон дер Ляєн

Європейський Союз протягом найближчих чотирьох років надасть Вірменії гранти у розмірі 270 млн євро. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції, скликаної за підсумками тристоронньої зустрічі у форматі ЄС-США-Вірменія, у Брюсселі 5 квітня, повідомляє Європейська правда.

За її словами, йдеться про виконання обіцянки, яку дали в жовтні минулого року, стояти пліч-о-пліч з Вірменією.

"Це бачення буде підкріплене з боку Європейського Союзу Планом стійкості та зростання для Вірменії, що передбачає виділення 270 мільйонів євро у вигляді грантів протягом наступних 4 років.

Ми інвестуватимемо в те, щоб зробити вірменську економіку та суспільство більш міцними та стійкими до потрясінь. Ми підтримуватимемо ваш бізнес, ваші таланти, зокрема малі та середні підприємства, щоб допомогти їм зростати, впроваджувати інновації та виходити на нові ринки. І ми будемо інвестувати в ключові інфраструктурні проєкти" , – сказала фон дер Ляєн.

За її словами, останній пакет підтримки ґрунтується на успіху існуючого Економічного та інвестиційного плану Європейського Союзу для Вірменії. Він вже мобілізував понад пів мільярда інвестицій.

Вона привітала зусилля Вірменії з проведення демократичних реформ і заходи, яких вживає Вірменія проти обходу санкцій проти Росії.