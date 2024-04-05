Федоров: Кількість загиблих через ракетний удар по Запоріжжю зросла до трьох (Оновлено)

Троє мирних мешканців Запоріжжя загинули й 13 дістали поранення внаслідок російського обстрілу міста в п'ятницю, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Запорізької обласної військвої адміністрації Іван Федоров у соцмережах.

"Росіяни вбили двох мирних людей - жінку і чоловіка".

За попередніми даними Федорова, також внаслідок російської атаки по Запоріжжю дістали поранення шестеро людей:

9-річний хлопчик та його 36-річна мама;

юнаки 20-ти і 22-х років - у стані середньої тяжкості;

55-річна жінка та 51-річний чоловік - у важкому стані.

Усі в лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Федоров також опублікував фотографію наслідків удару. На ній можна побачити зруйноване приміщення, схоже на кафе.

Оновлено: Голова ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох, а поранених - до тринадцяти. З них четверо у важкому стані.

У МВС повідомили, що по Запоріжжю армія РФ вдарила спочатку трьома ракетами, потім повторно - ще двома.

Що передувало:

Раніше в п'ятницю очільник Запорізької ОВА повідомив про російську атаку на обласний центр. Він також розповів, що є постраждалі, але деталей не давав.