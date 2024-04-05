Столтенберг розповів, як поява F-16 вплине на ситуацію на полі бою в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що поява винищувачів F-16 не зможе кардинально вплинути на ситуацію на полі бою в Україні, однак значно розширить українські можливості щодо відбиття російської агресії, повідомляє Європейська правда.

Про це очільник Альянсу заявив в інтерв’ю Bild.

Він переконаний, що той факт, що союзники по НАТО постачають F-16, а також тренують пілотів і постачають зброю для цих винищувачів – це ще один приклад значної військової підтримки від країн Альянсу для України.

"Але ситуацію на полі бою не може змінити одна система. Це не срібна куля, яка може змінити всю війну. Однак F-16 важливі. Вони ще більше посилять можливості України щодо відбиття російської агресії", – зазначив Столтенберг.

За повідомленнями ЗМІ, перші винищувачі F-16 опиняться в українському небі орієнтовно у червні 2024 року.

Нещодавно уряд Бельгії схвалив виділення 25-го пакета підтримки для України, який передбачає кошти на обслуговування винищувачів F-16.