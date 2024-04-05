Норвегія подвоїть витрати на оборону через загрозу з боку Росії

Норвегія планує подвоїти свої витрати на оборону протягом наступних 12 років. Країна прагне адаптуватися до загроз з боку Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив уряд Норвегії, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що країна збільшить витрати на свою армію на 600 мільярдів крон (56 мільярдів доларів) до 2036 року.

Заява була зроблена після того, як уряд Норвегії минулого місяця говорив про досягнення мети щодо витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП вже у 2024 році.

Новий план означає, що витрати Норвегії на оборону досягнуть 2,7% ВВП до 2030 року.

Що планує закупити Норвегія

В уряді уточнили, що Норвегія це країна зі значними морськими інтересами.

"У поєднанні з нашою безпосередньою близькістю до російських атомних підводних сил підтримання ситуаційної обізнаності на Крайній Півночі і в Північній Атлантиці має першорядне значення" , - сказали в уряді.

Згідно з новим планом, країна закупить щонайменше п'ять нових фрегатів із можливостями протичовнової боротьби, а також щонайменше п'ять нових підводних човнів.

Норвегія також закупить нові безпілотники і супутники для спостереження, а також посилить наземні системи протиповітряної оборони і потенціал протиповітряної оборони великої дальності. Кількість призовників також буде збільшено на 50% до кінця планового періоду.

Заклики до збільшення витрат на оборону

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що цьогоріч рекордні 18 із 31 членів НАТО виконають мету альянсу щодо витрат на оборону - 2% ВВП.

Також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен говорила, що Європа повинна обмежити витрати на соціальне забезпечення і скоротити податки, щоб стримати агресивнішу Росію за рахунок тривалого збільшення фінансування оборони та безпеки.

А президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський союз має робити більше для оборони, поповнювати і модернізувати зброю. Також ЄС має підтримувати Україну.

Також президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни-члени НАТО мають збільшити видатки на оборону до щонайменше 3% ВВП. А також Дуда вважає, що Росія вже протягом двох найближчих років може вторгнутись в країни НАТО.