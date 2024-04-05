Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 квітня, призначив нового заступника командувача Національної гвардії України, повідомляє РБК-Україна.

Як говорить відповідний указ з'явився на сайті﻿ Офіса президента.

Як вказано в документі №220/2024, новим заступником командувача призначено Гордійчука Володимира Івановича.

Згідно з даними у Facebook МВС України, у жовтні 2019 року Гордійчук був призначений керівником Центрального територіального управління Нацгвардії у Дніпрі.

У 1996 році він закінчив Київський інститут Військово-Повітряних Сил України, а вже у 2012 отримав диплом магістра Академії внутрішніх військ МВС України. Гордійчук пройшов всі основні командирські посади від командира взводу до командира полку.

Він виконував завдання в зоні проведення АТО. Брав участь у зачистці міст Луганської області від незаконних збройних формувань, зокрема міста Лисичанськ.

Звільнення Залужного та призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ

8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

Варто зазначити, що чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про можливе звільнення Залужного.