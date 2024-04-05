ОВА: Російська армія двічі за вечір атакувала Харківський район

Російська армія увечері 5 квітня двічі атакувала населені пункти в Харківському районі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 17:10 ворог обстріляв села Момотове та Олександрівка, що в Харківському районі.

Перший удар був стався поблизу недіючих будівель приватного агрокомплексу. Другий — по відкритій території. Без постраждалих".

О 19:14 окупанти знову завдали удар між населеними пунктами у Харківському районі. Інформація про постраждалих не надходила.