МВС звернулося до цивільних після російських ударів по Запоріжжю та Харкову

Російські окупанти застосовують тактику подвійних ударів по містах України з метою уразити більше людей, позаяк на місця "прильотів" прибувають екстрені служби для допомоги постраждалим. Цивільним дуже важливо дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Чиновник, зокрема, навів приклади сьогоднішніх ворожих атак по Запоріжжю та Харкову, внаслідок чого постраждали понад 20 громадян, а також є жертви.

"Сьогодні окупанти атакували Запоріжжя та Харків. Вдень, коли на вулицях було багато людей, багато дітей. По Харкову російські військові, за попередньою інформацією, вдарили керованими авіабомбами, по Запоріжжю - ракетами" , - розповів він.

Глава МВС звертає увагу, що російські терористи цинічно завдають повторних ударів саме тоді, коли приїжджають поліцейські, рятувальники, медики, журналісти тощо.

"Тоді, коли наші підрозділи намагаються врятувати потерпілих" , - повідомив Клименко.

Він додав, що МВС регулярно ініціює перегляд Інструкцій з реагування, щоб уникнути жертв серед працівників міністерства.

"Вчергове закликаємо цивільних: під час повітряної тривоги обов'язково необхідно перебувати в укриттях та дотримуватися рекомендацій поліцейських чи місцевої влади. Жодна термінова справа не вартує здоров'я чи життя" , - наголошує міністр.

Удари по Харкову та Запоріжжю 5 квітня

Нагадаємо, сьогодні вдень під час повітряної тривоги у Харкові пролунали вибухи. Місто та область були атаковані росіянами КАБами. Приблизно через годину після цієї атаки окупанти завдали ще одного удару по Харкову - у місті було чути повторну серію вибухів.

Раніше голова Харківської ОВ Олег Синєгубов зазначив, що війська РФ навмисне завдають подвійних ударів по Харкову. Друга хвиля розрахована на ураження правоохоронців та рятувальників.

Також повідомлялося, що близько третьої години дня 5 квітня у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав вибух через ворожий удар, попередньо, балістикою. А за кілька годин були ще два вибухи. Згідно з останніми даними, внаслідок ворожої атаки загинули три людини, ще 19 осіб постраждали.

Повторні російські удари

Слід зауважити, що російські окупанти при обстрілах території України активно практикують завдання повторних ударів, коли на місцях вже працюють екстрені служби, рятувальники та медики, надаючи постраждалих допомогу та ліквідуючи наслідки. Зокрема, таких атак зазнавав Херсон та правобережна частина області після звільнення від окупації, й аналогічні випадки відбувалися в інших містах, їх кількість та частота збільшується.

Так, 15 березня війська РФ завдали по Одесі ракетних ударів по цивільній інфраструктурі за тим самим принципом - після прибуття до місця подій медиків й рятувальників, ворог повторно здійснив обстріл. В результаті обстрілів загинула 21 особа, ще понад 70 людей отримали поранення.

Після цього глава МВС Ігор Клименко доручив детально проаналізувати нинішні інструкції реагування екстрених служб на надзвичайні ситуації, та змінити алгоритм роботи у разі потреби з урахуванням оперативної обстановки.