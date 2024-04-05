Посол США відреагувала на російський ракетний удар по Запоріжжю

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на російський ракетний удар по Запоріжжю із трьома загиблими і десятками постраждалих, повідомляє Європейська правда.

Про це посол написала у Twitter (X).

Брінк назвала дії РФ "жахливою тактикою", яка мала на меті вбити рятувальників та журналістів, які прибули на місце події.

"Сьогодні Росія атакувала Запоріжжя, вбивши трьох людей ракетними ударами з інтервалом у 40 хвилин – жахлива тактика, яка, вочевидь, мала на меті вбити працівників екстрених служб та журналістів на місці події", – зазначила вона.

Брінк наголосила, що Росія має бути притягнута до відповідальності за ці злочини проти українського цивільного населення.

У п'ятницю троє мирних мешканців Запоріжжя загинули й 19 дістали поранення внаслідок російського обстрілу міста. У МВС повідомили, що по Запоріжжю армія РФ вдарила спочатку трьома ракетами, потім повторно – ще двома.