У Сумській області оголосили про примусову евакуацію дітей із двох громад

У двох територіальних громадах Сумської області оголосили про евакуацію дітей у примусовий спосіб, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У міністерстві зазначили, що рішення ухвалили через безпекову ситуацію, його погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук.

Загалом планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумщини. Їх разом із батьками або іншими законними представниками евакуюють до безпечних регіонів.

Зазначимо, у березні на Сумщині зафіксували збільшення кількості російських обстрілів — від 70 до 100 за добу.

В інтерв’ю "Укрінформу" речник оперативного командування "Північ" Вадим Мисник розповів, що росіяни застосовують по регіону весь наявний арсенал: від артилерії, мінометів, гармат, РСЗВ до авіаційних засобів — FPV-дронів, безпілотників "Шахед" і "Ланцет". Також кидають некеровані ракети з гелікоптерів та авіабомби з літаків.

Речник 117 бригади ТрО Дмитро Лантушенко повʼязав посилення обстрілів Сумщини з рейдами російських добровольців, які воюють на боці України, на територію РФ.

Утім, крім обстрілів, у Сумській області помітили підвищену активність російських диверсійно-розвідувальних груп. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, "раніше таку активність не фіксували".

У березні через збільшення кількості обстрілів в області з прикордоння Сумщини почалася евакуація населення, зокрема дітей.