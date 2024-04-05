У Молдові відреагували заяви Придністров'я про атаку дрона

Бюро реінтеграції Молдови прокоментувало твердження представників невизнаного Придністров’я про нібито нову атаку дрона на військову частину, повідомляє Ділова столиця.

Відповідну заяву Бюро опублікувало у Facebook.

У заяві наголошується, що компетентні органи аналізують усі зображення та інформацію, що з'явилися.

"У регіоні триває серія провокацій, покликаних посіяти паніку і напруженість, зокрема з метою привернути увагу до регіону" , – йдеться в повідомленні.

У Бюро додали, що з'ясування обставин і кваліфіковане розслідування можуть проводити лише уповноважені законом юридичні особи, які, однак, не мають доступу до вказаного периметру.

Нагадаємо, раніше у п'ятницю, 5 квітня, так зване "міністерство держбезпеки" невизнаного Придністров'я повідомило, що дрон нібито атакував військову частину у регіоні.

Як повідомлялось, 17 березня з'явилася інформація про те, що на території військової частини в Тирасполі пролунав вибух, внаслідок якого згорів гелікоптер. У Кишеневі та Києві відкинули версію "адміністрації" про атаку дрону. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що російська армія здійснила провокацію з атакою військової частини дроном-камікадзе.

Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Єфрос пізніше заявив, що Військова частина в Тирасполі не піддавалася атакам безпілотників, а відео військового вертольота, що загорівся, є монтажем.