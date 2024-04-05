Умеров та Сирський обговорили з головою Пентагону ситуацію на фронті

Міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефону розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter Умєрова.

За словами Умєрова, під час розмови з Остіном було обговорено поточну динаміку на фронті. Окрім цього було обговорено спільне розуміння ситуації та план дій.

"Ми детально поінформували міністра оборони про поточну ситуацію та нещодавні російські атаки на українські міста та цивільну інфраструктуру. Я ще раз наголосив: Україна потребує більше систем протиповітряної оборони та ракет" , - написав Умєров.

Patriot для України

Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Україні потрібні зенітні Patriot та інші системи протиповітряної оборони, які призначені для захисту життя.

Також Кулеба 4 квітня на засіданні ради Україна-НАТО заявив, що Німеччина ініціює негайний пошук усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх до України.

Додамо, глава МЗС України також зазначав, що головним меседжем під час засідання Ради Україна-НАТО на рівні голів МЗС в Брюсселі стане надання Києву систем ППО. Зокрема, мова йде про Patriot.