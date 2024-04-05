У російському Орську прорвало дамбу, під загрозою кілька тисяч будинків
У російському місті Орськ прорвало дамбу, із зони затоплення евакуюють людей. В зону затоплення можуть потрапити близько 4 тисяч приватних житлових будинків, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють МЧС Росії, російські пропагандистські ЗМІ ТАСС та РИА новости, телеграм-канали Baza, Важные новости, Медуза.
Причиною прориву стало те, що дамбу "не встигли засипати" перед різким підйомом води.
Як повідомляють оперативні служби, до зони затоплення можуть потрапити близько 4 тисяч приватних житлових будинків. Жителів прилеглих районів евакуюють. З магазинів Орська розкупили майже всю питну воду, за даними телеграм-каналів.
Раніше в Оренбурзькій області запровадили режим надзвичайної ситуації через паводок. Він підтопив 1825 житлових будинків у 95 населених пунктах, понад 3 тисячі місцевих жителів евакуювали.