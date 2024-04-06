ППО цієї ночі знищила 28 "Шахедів" з 32 та три крилаті ракети

У ніч на 6 квітня російські окупанти атакували 32-ма ударними БпЛА типу "Шахед", а також шістьома ракетами різних типів. ППО збила дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог використав три зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської області, дві крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та одну крилату ракету "Калібр" з акваторії Чорного моря.

В результаті протиповітряного бою Сили оборони України збили дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136".