ОВА: У чотирьох містах Донецької області скоротили подачу води

У Донецькій області скоротили подачу води одразу на чотири міста. Йдеться про Слов'янськ, Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє його Telegram.

"У зв'язку з аварійними ремонтними роботами на магістральному водогоні Д 1400 мм, на дільниці від 2-го до 3-го підйому Другого Донецького водогону, сьогодні з 8:00 години скорочено подачу води на Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку" , - розповів він.

За словами голови ОВА, після закінчення аварійно-відновлювальних робіт одразу відбудеться запуск системи та заповнення магістрального водогону.

"Фахівці вже працюють, щоб оперативно завершити роботи та відновити водопостачання" , - зазначив Філашкін.

Проблеми з водою у Донецькій області

Проблеми з водою, зокрема у Краматорську, почалися після обстрілу 20 лютого. Зокрема, тоді повідомлялося про пошкоджену інфраструктуру, а місцева влада попереджала про проблеми з водою - вода, що подається на місто, технічна.

Вже 26 лютого у чотирьох містах Донецької області – Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка скоротили подачу води. Повідомлялося, що ремонтні роботи триватимуть близько 7 днів. Пізніше ситуація із водопостачанням нормалізувалася.